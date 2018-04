Μια επιβάτης έχασε τελικά την ζωή της όταν περίπου 20 λεπτά μετά την απογείωση εξερράγη ο αριστερός κινητήρας ενός Boeing 737 της αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας Southwest Airlines που μετέφερε 144 άτομα από τη Νέα Υόρκη στο Ντάλας.

Τα συντρίμμια χτύπησαν την άτρακτο του αεροσκάφους και κατέστρεψαν ένα παράθυρο. Αυτό οδήγησε σε μια αναρρόφηση στην καμπίνα, επειδή το αεροσκάφος είχε ήδη ανέβει σε υψόμετρο περίπου δέκα χιλιομέτρων. Σύμφωνα με την ερευνητική αρχή NTSB υπεύθυνη για τα ατυχήματα στις μεταφορές, το ατύχημα προκάλεσε το θάνατο της γυναίκας. Οι διασώστες ανέφεραν επίσης επτά άλλους τραυματίες.

Ωστόσο, η Aviation Herald ανέφερε ότι μια γυναίκα σχεδόν απορροφήθηκε από το αεροπλάνο με το τράβηγμα του σπασμένου παραθύρου και την τράβηξαν πίσω στην καμπίνα οι άλλοι επιβάτες. Άλλες αναφορές αναφέρουν ότι η γυναίκα υπέστη σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και αργότερα υπέκυψε .

Southwest death marks first accidental domestic airline fatality in nine years. https://t.co/dnzoYnp02d pic.twitter.com/fANaTSf2Om

Οι πιλότοι της πτήσης «WN1380» ξεκίνησαν μια ταχεία έκτακτη κατάβαση μετά την έκρηξη του κινητήρα και προσγειώθηκαν στη Φιλαδέλφεια.

What a flight! Made it!! Still here!! #southwest #flight1380 pic.twitter.com/Cx2mqoXVzY

