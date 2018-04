Μια ακτιβίστρια των δικαιωμάτων των ζώων, η 38χρονη Νασίμ Αγκντάμ, με καταγωγή από το Ιράν, είναι η γυναίκα που επιτέθηκε στα κεντρικά γραφεία του YouTube στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η Αγκντάμ υποστήριζε ότι το YouTube λογόκρινε τα βίντεό της με αποτέλεσμα να μην έχει views. «Δεν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες στο YouTube» ακούγεται να λέει η Αγκντάμ σε ένα βίντεο στο οποίο κατηγορούσε την εταιρία.

Το κανάλι της Νασίμ Αγκντάμ στο YouTube, το Nasime Wonder 1, το οποίο διαγράφτηκε μετά την επίθεση, έχει περισσότερους από 5.000 συνδρομητές και τα βίντεό της είχαν ένα εκατομμύριο θεάσεις.

Το χρονικό

Χαοτική κατάσταση επικράτησε για ώρα την Τρίτη στα κεντρικά γραφεία του YouTube στην Καλιφόρνια, όπου μια γυναίκα άνοιξε πυρ, προκαλώντας την πανικόβλητη έξοδο των εργαζόμενων και τη μαζική κινητοποίηση της αστυνομίας, πριν η ύποπτη βρεθεί νεκρή, με την αστυνομία να διευκρινίζει πως πιθανότατα αυτοκτόνησε.

«Έχουμε τέσσερα θύματα. Διακομίστηκαν όλα σε νοσοκομείο, με τραύματα που προκλήθηκαν από ένα πυροβόλο όπλο. Έχουμε ένα άτομο που απεβίωσε από τραύματα που προκάλεσε το ίδιο στον εαυτό του. Και, αυτή τη στιγμή, θεωρούμε πως πρόκειται για το άτομο που άνοιξε πυρ», είπε ο Εντ Μπαρμπερίνι, ο επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Σαν Μπρούνο, όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα.

Σύμφωνα με μαρτυρία που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, η γυναίκα εισέβαλε την ώρα του μεσημεριανού γεύματος κι άρχισε να πυροβολεί. Φαινόταν να έχει στόχο «έναν άνθρωπο συγκεκριμένα».

WATCH: Witnesses captured the moment when emergency personnel arrived at YouTube headquarters in San Bruno, California, after a shooting. https://t.co/qoQ1w61stj pic.twitter.com/csywPnJFtB

— NBC News (@NBCNews) April 4, 2018