Την κινητοποίηση της αστυνομίας του Ντένβερ έχουν προκαλέσει αναφορές για πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης, έξω από το Καπιτώλιο του Κολοράντο.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι οποίες έχουν αποκλείσει το σημείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας πεζός άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτου που διέσχιζε το δρόμο μπροστά από το Καπιτώλιο.

Οι επιβάτες ανταπέδωσαν τα πυρά, με συνέπεια να προκληθεί πανικός.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει λεωφορείο, στο οποίο εικάζεται ότι έχει βρει καταφύγιο ο ένοπλος άνδρας που άνοιξε πυρ εναντίον του αυτοκινήτου.

ALERT: Large police presence in the area of Colfax and Sherman, officers responding to report of shots fired. No reported injuries at this time. Expect traffic delays in the area. Watch here for updates. #Denver pic.twitter.com/c31jFYLOwF

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) January 4, 2018