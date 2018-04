Ένας πατέρας, ο οποίος φέρεται ότι κρατούσε περιορισμένο μέσα σε ένα μικρό κλουβί τον διανοητικά άρρωστο γιο του για περισσότερες από δύο δεκαετίες, συνελήφθη σήμερα στη δυτική Ιαπωνία, ανέφερε η αστυνομία και έγραψε ο τοπικός Τύπος.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 73χρονο Γιοσιτάνε Γιαμασάκι ως ύποπτο για τον εγκλεισμό του γιου του, ο οποίος σήμερα είναι 42 ετών, στο σπίτι τους στην πόλη Σάντα της περιφέρειας Χιόγκο, δήλωσε στο AFP ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, ο γιος του ήταν υποχρεωμένος να ζει μέσα σε ένα ξύλινο κλουβί ύψους ενός μέτρου και μήκους 1,8, σε ένα προκατασκευασμένο σπιτάκι δίπλα στην κυρίως κατοικία.

Ο ύποπτος φέρεται ότι ομολόγησε την ενοχή του.

«Υποχρέωσα τον γιο μου να ζει μέσα σε ένα κλουβί για περισσότερα από 20 χρόνια επειδή έχει διανοητικά προβλήματα και ήταν άτακτος», είπε ο πατέρας σε τοπικούς αξιωματούχους, σύμφωνα με το δημόσιο δίκτυο NHK.

Ο πατέρας είπε ότι τάιζε τον γιο του και του επέτρεπε να κάνει μπάνιο κάθε δεύτερη μέρα. Ο γιος, που δεν κατονομάστηκε, μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα σε σταθερή κατάσταση αλλά υποφέρει από κύφωση, μετέδωσε το ΝΗΚ.

The mentally ill man was reportedly forced to live inside a wooden cage -- one metre (3.3 feet) high and 1.8 metre wide https://t.co/vGhIjNDVsw

