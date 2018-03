Σε 6 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση πεζογέφυρας σε αυτοκινητόδρομο στο Μαϊάμι, ανακοίνωσε η αστυνομία, σημειώνοντας ότι εξανεμίζονται πλέον οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων.

Δέκα άνθρωποι νοσηλεύονται, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μαϊάμι Αλβάρο Ζαμπαλέτα, σημειώνοντας ότι δύο παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα σωστικά συνεργεία εργάστηκαν όλη τη νύχτα με τη βοήθεια εκπαιδευμένων σκύλων για την ανεύρεση επιζώντων, ενώ οι έρευνές τους επικεντρώνονται πλέον στην αναζήτηση σορών, πρόσθεσε.

«Δυστυχώς από επιχείρηση διάσωσης έχει μετατραπεί σε επιχείρηση περισυλλογής πτωμάτων», είπε το πρωί, προσθέτοντας ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί καθώς κι άλλα οχήματα μπορεί να βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια της πεζογέφυρας.

Μηχανικοί εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται να καταρρεύσουν και οι δομές στις δύο άκρες της πεζογέφυρας, η οποία είχε τοποθετηθεί το Σάββατο και δεν είχε ακόμη ανοίξει στο κοινό.

Here is the footage showing the #fiubridge collapse. @MiamiHerald pic.twitter.com/yTRlb8KGwt

— Monique O. Madan (@MoniqueOMadan) March 16, 2018