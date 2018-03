Δύο βίντεο από τη στιγμή που το αυτόνομο αυτοκίνητο της Uber χτύπησε και σκότωσε μια πεζή έδωσε στη δημοσιότητα αστυνομία.

Το ένα βίντεο δείχνει το εσωτερικό του Volvo SUV, που χτύπησε τη 49χρονη Elaine Herzberg. Στο διάρκειας 4 δευτερολέπτων εξωτερικό βίντεο φαίνεται το αυτοκίνητο να κινείται σε ένα σκοτεινό και άδειο δρόμο, καθώς πέφτει πάνω στη γυναίκα που διασχίζει τον δρόμο. Στο άλλο βίντεο, διάρκειας 14 δευτερολέπτων, φαίνεται ο χειριστής του οχήματος, που αναγνωρίστηκε απ' την αστυνομία ως η Rafaela Vasquez, να κοιτάζει κάτι στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και όχι στον δρόμο τη στιγμή της σύγκρουσης. Δείχνει σοκαρισμένη την τελευταία στιγμή, μόλις συνειδητοποίησε πως δεν σταμάτησε το αυτοκίνητο.

Tempe Police Vehicular Crimes Unit is actively investigating

the details of this incident that occurred on March 18th. We will provide updated information regarding the investigation once it is available. pic.twitter.com/2dVP72TziQ

