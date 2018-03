Η σταρ του «Sex and the City» Σίνθια Νίξον και ακτιβίστρια υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της με ένα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Τwitter. Τον Σεπτέμβριο θα διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, κόντρα στον νυν κυβερνήτη Άντριου Κουόμο.

Η 51χρονη, μητέρα τριών παιδιών, είναι σύμμαχος του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάσιο και έχει συγκρουστεί αρκετές φορές με τον Κουόμο.

«Η Νέα Υόρκη είναι το σπίτι μου. Δεν έχω ζήσει πουθενά αλλού. Αλλά κάτι πρέπει να αλλάξει», λέει μεταξύ άλλων στο βίντεο.

«… Οι κυβερνώντες μας εγκατέλειψαν, είμαστε σήμερα η Πολιτεία με τη μεγαλύτερη ανισότητα στη χώρα» λέει η ηθοποιός περιγράφοντας το χάσμα μεταξύ των ευπορότερων και φτωχότερων πολιτών της χώρας.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018