Μαθητές και φοιτητές, που ζητούν αλλαγές στην αμερικανική νομοθεσία περί οπλοκατοχής ώστε να μπει ένα τέλος στις φονικές επιθέσεις ενόπλων σε σχολεία, πραγματοποίησαν σήμερα στην Ουάσιγκτον διαδήλωση που εκτιμάται ότι είναι η μεγαλύτερη για το ζήτημα αυτό: μια ιστορική διαμαρτυρία εναντίον των πυροβόλων όπλων.

«Η Πορεία για τις Ζωές Μας» την Ουάσιγκτον ξεκίνησε το πρωί στην Πενσιλβάνια Άβενιου ανάμεσα στον Λευκό Οίκο και το Καπιτώλιο και η κορύφωση ήταν μια εκδήλωση που ξεκίνησε το μεσημέρι, στην οποία, σύμφωνα με τους διοργανωτές αναμένονταν έως και 500.000 άνθρωποι.

Η διαμαρτυρία που περιλαμβάνει ομιλίες και παραστάσεις από τα αστέρια της ποπ Μάιλι Σάιρους, Άριάνα Γκράντε, Τζένιφερ Χάντσον, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και Ντέμι Λοβάτο, πραγματοποιείται πεντέμισι εβδομάδες μετά το φονικό στο Λύκειο Marjory Stoneham Douglas στο Πάρκλαντ της Φλόριντα. Πρώην μαθητής του σχολείου άνοιξε πυρ και σκότωσε 14 μαθητές και τρεις καθηγητές. Πορείες και διαμαρτυρίες γίνονται σε όλη τη χώρα.

Στα αιτήματα των μαθητών περιλαμβάνεται η απαγόρευση ημιαυτόματων όπλων όπως το AR-15 που χρησιμοποιήθηκε από τον δράστη του μακελειού στη Φλόριντα. Θέλουν επίσης να απαγορευθούν εξαρτήματα που μετατρέπουν τα ημιαυτόματα όπλα σε αυτόματα. Ένα τέτοιο εξάρτημα είχε χρησιμοποιήσει ο ένοπλος που σκότωσε περισσότερους από 50 ανθρώπους την 1η Οκτωβρίου σε συναυλία στο Λας Βέγκας.

Οι μαθητές ζητούν ακόμη από την κυβέρνηση να αυξήσει στα 21 την ηλικία από την οποία μπορεί κανείς να αγοράζει νομίμως πυροβόλα όπλα, να δημιουργήσει μια τράπεζα δεδομένων για τις πωλήσεις όπλων, να απαιτεί ελέγχους του παρελθόντος όλων όσων αγοράζουν όπλα και να αλλάξουν οι νόμοι περί ιδιωτικότητας ώστε να επιτρέπεται σε αυτούς που παρέχουν φροντίδες ψυχικής υγείας να γνωστοποιούν στην αστυνομία τις ανησυχίες τους για κάποιον ασθενή.

Εδώ και πέντε εβδομάδες οι μαθητές είναι πανταχού παρόντες στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Πέντε από τους μαθητές που επέζησαν της επίθεσης στο λύκειο της Φλόριντα βρίσκονται μάλιστα αυτή την εβδομάδα στο εξώφυλλο του περιοδικού Time.

TIME's new cover: The school shooting generation has had enough https://t.co/4YI173gqTx pic.twitter.com/7yFEXuVjyb

— TIME (@TIME) March 22, 2018