Λίγες μόνο εβδομάδες μετά το μακελειό στη Φλόριντα, που στοίχισε την ζωή 17 μαθητών, η Εθνική Ένωση Όπλων στην Αμερική απειλεί δημοσιογράφους και πολιτικούς που αντιτίθεται στην οπλοκατοχή, μέσω ενός βίντεο που κυκλοφόρησε στο Twitter.

«Αρκετά με τα ψέματά σας, τις μαρτυρίες, την αλαζονεία, το μίσος, την μικροπρέπεια και τις ψεύτικες ειδήσεις» είναι το μήνυμα της εκπροσώπου της NRA ( Εθνική Ένωση Όπλων) Dana Loesch προς τους δημοσιογράφους, τους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, τους αθλητές και τους πολιτικούς.

«Ο χρόνο σας τελειώνει» μάλιστα τονίζει στο τέλος του βίντεο, μια φράση που φάνηκε στους περισσότερους άκρως απειλητική και φυσικά, οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με τους χρήστες να τονίζουν ότι το NRA ακολουθεί επιθετική πολιτική τώρα που ο διάλογος για την οπλοκατοχή έχει για τα καλά ανοίξει.

“To every lying member of the media, to every Hollywood phony, to the role model athletes who use their free speech to alter and undermine what our flag represents…Your Time is running out. The clock starts now."

