«Έχω κάποια ηλικία, τον έχω συγχωρήσει, αλλά δεν πήγαινε μαζί του» εξομολογείται η 78χρονη σήμερα Τίνα Τάρνερ. «Μου ζήτησε να κάνουμε μαζί ακόμη μία τουρνέ, και είπα: Όχι αποκλείεται. Ο Άικ δεν είναι κάποιος που μπορείς να συγχωρήσεις και να του πεις να ξαναπεράσει μέσα. Είναι όλα παρελθόν, τα έχω όλα ξεχάσει» δηλώνει, σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Times του Λονδίνου και δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Η ντίβα της ποπ είχε υποστεί χρόνια κακομεταχείρισης από τον Άικ -ο οποίος πέθανε πριν 11 χρόνια. Παραδέχεται, όμως, ότι καμιά φορά τον σκέφτεται: «Δεν ξέρω τι σημαίνουν τα όνειρα. Τα όνειρα είναι ακόμα εκεί, όχι η βία, ο θυμός. Αναρωτιέμαι αν, μέσα μου, κρατάω ακόμα κάτι απ' αυτά».

Το 1976, η Τίνα εμφανίστηκε στο Ντάλας, με αίμα πάνω στο λευκό ταγέρ που φορούσε. Η σκηνή έγινε διάσημη στη βιογραφική ταινία για την Τίνα «What's Love Got to Do With It?». Οι δρόμοι τους χώρισαν το 1978.

Στην αυτοβιογραφία του, το 2001, με τίτλο «Takin Back My Name», ο Άικ εν μέρει παραδέχθηκε τη βίαιη συμπεριφορά του, γράφοντας «ναι, χαστούκισα την Τίνα. Υπήρχαν στιγμές που, χωρίς να σκέφτομαι, την έριξα με γροθιά στο πάτωμα. Αλλά δεν την έδειρα ποτέ».

Από τότε, η Τίνα ακολούθησε σόλο καριέρα και έγραψε ιστορία. Ο ήχος της, όμως, έχει αλλάξει. «Δεν μου άρεσαν τα μπλουζ γιατί δεν μου άρεσε αυτό για το οποίο τραγουδούσαν. Το μπλουζ μπορεί να σε ρίξει, λίγο... Το I Can't Stand the Rain είναι μπλουζ, και όλα τα τραγούδια του Τόνι Τζο Ουάιτ είναι μπλουζ, αλλά ένα είδος μπλουζ με ανεβασμένο ρυθμό, ένα είδος φίνου μπλουζ. Αυτή ήταν η αλλαγή στη ζωή μου, να χαίρομαι να τραγουδάω» εκμυστηρεύεται η Τίνα.