Η φωνή της 9χρονης Γιολάντα Ρενέ Κινγκ, της εγγονής του δολοφονημένου Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ξεχώρισε ανάμεσα στις πολλές που ακούστηκαν κατά της οπλοκατοχής στην «Πορεία για τις Ζωές Μας», που πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη συμμετοχή, στην Ουάσιγκτον και πολλές ακόμη πόλεις των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης.

Η διαμαρτυρία έγινε με αφορμή την τελευταία σφαγή στο Λύκειο Μάρτζορι Στόουνμαν Ντάγκλας, στο Πάρκλαντ της Φλόριντας, στις 14 Φεβρουαρίου. Πρώην μαθητής του σχολείο άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 14 μαθητές και τρεις καθηγητές.

Από τότε μαθητές και φοιτητές κατακλύζουν τους δρόμους στις μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και ζητούν τον περιορισμό της οπλοκατοχής και τον τερματισμό του λόμπι των όπλων. Πολλοί ήταν αυτοί που μίλησαν κατά της NRA, της Εθνικής Ένωσης των Όπλων κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων σήμερα (Δείτε φωτογραφίες και βίντεο)

Η εγγονή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ηλικίας μόλις 9 ετών, απηύθυνε το δικό της μήνυμα κατά των όπλων, καταχειροκροτούμενη από το πλήθος για τον αυθορμητισμό της.

Εμπνεόμενη από την περίφημη ομιλία του παππού της, η Γιολάντα Ρενέ Κινγκ, είπε στη συγκέντρωση: «Έχω ένα όνειρο στο οποίο δεν πάει άλλο. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όπλα σ' αυτόν τον κόσμο. Περάστε το μήνυμα, ακούτε; Σε όλη τη χώρα. Θα είμαστε μια μεγάλη γενιά», είπε η 9χρονη Γιολάντα.

