Λίγο πριν από τη δολοφονία της από έναν ακροδεξιό εξτρεμιστή, η Βρετανίδα βουλευτής των Εργατικών, Jo Cox, είχε δημιουργήσει ένα δίκτυο για την καταπολέμιση της μοναξιάς, που έτρεχε μια καμπάνια με το όνομα '' Campaign to End Loneliness''. Η Cox πρόλαβε να ασκήσει τη βουλευτική της ιδιότητα για μόλις λίγο παραπάνω από ένα χρόνο και τότε ζητούσε το διορισμό ενός υπουργού που θα αντιμετώπιζε το θέμα με σοβαρότητα. Σήμερα, η Βρετανική κυβέρνηση, τιμώντας την αδικοχαμένη πολιτικό, ιδρύει ένα νέο υπουργείο, το υπουργείο Μοναξιάς, για να ασχοληθεί με το όλο και πιο ανησυχητικό ζήτημα.

Για να κατανοήσουμε τις εκτάσεις που έχει το πρόβλημα στη Μεγάλη Βρετανία, αξίζει να μελετήσουμε τα μέχρι τώρα στοιχεία: ένας στους δέκα Βρετανούς αισθάνεται εντελώς απομονωμένος. Η πλειοψηφία των ανθρώπων πάνω από τα 75 έτη και περίπου 200.000 ακόμα μεγαλύτεροι πολίτες, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, κάνουν μια συζήτηση με ένα φίλο ή συγγενή τους σε συχνότητα πολύ μεγαλύτερη από ένα μήνα. Επιπλέον, ο γιατροί που εργάζονται στη Βρετανία συναντούν από έναν μέχρι και πέντε ασθενείς σε μια ημέρα, οι οποίοι τους επισκέπτονται όχι επειδή αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά επειδή νιώθουν μοναξιά.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Theresa May, αποφάσισε να αναθέσει το υπουργείο στην Tracey Crouch, η οποία θα αναλάβει να δημιουργήσει ένα στρατηγικό πλάνο αντιμετώπισης του προβλήματος, κρατώντας όμως και τη μέχρι τώρα θέση της στο Υπουργείο Αθλητισμού. «Πρέπει όλοι μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ώστε στη μνήμη της Jo, να δοθεί ένα τέλος στην αποδοχή της μοναξιάς», ανέφερε σε υπόμνημά της η Theresa May. «Για πολλούς ανθρώπους, η μοναξιά είναι η θλιβερή πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής».



Το αίσθημα της μοναξιάς που βιώνουν οι σύγχρονοι άνθρωποι δεν επηρεάζει μόνο τη διάθεσή τους και τα συνολικά επίπεδα ευτυχίας τους. Στην πραγματικότητα η μοναξιά μπορεί να ευθύνεται για διάφορες ασθένειες και γενικά αυξάνει τις πιθανότητες να νοσήσει κανείς, σύμφωνα με έρευνα του 2015 στο επιστημονικό περιοδικό ''Proceedings of the National Academy of Sciences''. Αυτό συμβαίνει διότι η χρόνια μοναξιά είναι δυνατό να προκαλέσει αλλαγές στα ανθρώπινα κύτταρα που ευθύνονται για τη μείωση της ικανότητάς μας να «πολεμούμε» ιογενείς λοιμώξεις.

Επιπλέον, αν ένας ασθενής είναι ήδη κρυωμένος, οι πιθανότητες είναι να χειροτερεύσει η υγεία του λόγω της μοναξιάς που βιώνει, ενώ το αίσθημα μπορεί να φτάσει σε τέτοιο σημείο, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες να πεθάνει ένας άνθρωπος σε νεότερη ηλικία κατά 26%, σε σχέση με ένα άτομο που δεν υποφέρει από μοναξιά.

Ο Μάρκ Ρόμπινσον, επικεφαλής του Age UK, του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού οργανισμού της Βρετανίας που συνεργάζεται με ηλικιωμένους ανέφερε στους New York Times: «Είναι αποδεδειγμένο ότι η μοναξιά είναι χειρότερη για την υγεία μας από το κάπνισμα 15 τσιγάρων την ημέρα, αλλά μπορεί να ξεπεραστεί και δεν χρειάζεται να συνεχίσει να είναι ένας παράγοντας στη ζωή των ηλικιωμένων».

Έκκληση γίνεται επίσης από την επιστημονική κοινότητα ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα επιτρέπουν την αντιμετώπιση του προβλήματος και στον εργασιακό χώρο, όπου το φαινόμενο φαίνεται πως παίρνει δυσθεώρητες εκτάσεις. Η χρόνια μοναξιά έχει επιπλέον συσχετιστεί με την ύπαρξη μεγαλύτερου κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, άνοιας, κατάθλιψης και άγχους.

Το υπουργείο μοναξιάς δεν είναι το μοναδικό υπουργείο που συνδέεται με ένα συναίσθημα. Τα τελευταία χρόνια, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ινδίας, έχουν διορίσει υπουργό ευτυχίας, αποδεικνύοντας πως ζούμε πλέον σε έναν κόσμο που οφείλει να πάρει στα σοβαρά τη διαδικασία καλυτέρευσης των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών του για την επίτευξη της ευημερίας τους.