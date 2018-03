Ο Αμερικανός πρόεδρος «κατάφερε» να τα κάνει «μούσκεμα» ακόμη και «τουιτάροντας» για το αγαπημένο του τείχος που χτίζουν οι ΗΠΑ στα σύνορα με το Μεξικό.

«Ενημέρωση σήμερα το απόγευμα για την έναρξη του Νότιου Συνοριακού Τείχους» έγραψε την Τετάρτη. Ενώ σε ομιλία του την Πέμπτη, στο Οχάιο, ο Τραμπ χαρακτήρισε την κατασκευή «μια ομορφιά».

Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018