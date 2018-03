Tη διεξαγωγή ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας για τους θανάτους και τους τραυματισμούς που σημειώθηκαν την Παρασκευή στις αιματηρές συγκρούσεις Παλαιστινίων διαδηλωτών με Ισραηλινούς στρατιώτες στη Λωρίδα της Γάζας, ζήτησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

«Επίσης απευθύνει έκκληση στους εμπλεκομένους να αποφύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον θύματα και ιδιαίτερα σε κάθε μέτρο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αμάχους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του γ.γ. Φαρχάν Χαγκ.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συγκλήθηκε εκτάκτως χθες Παρασκευή το βράδυ, ανακοίνωσε ότι ανησυχεί για την κλιμάκωση της βίας, ωστόσο δεν κατάφερε να εκδώσει κοινή ανακοίνωση.

Η Ουάσινγκτον εξέφρασε από την πλευρά της «τη λύπη της για την απώλεια ανθρώπινων ζωών στη Γάζα», όπως ανέφερε σε tweet της η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Χέδερ Νάουερτ, καλώντας «τους εμπλεκόμενους να λάβουν μέτρα για να αποκλιμακωθεί η ένταση».

Οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών στρατιωτών και Παλαιστίνιων διαδηλωτών αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, συγκεντρώθηκαν χθες Παρασκευή κατά μήκος του συνοριακού φράκτη που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ στο πλαίσιο της κινητοποίησης «της μεγάλης πορείας για την επιστροφή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ :

• Στο «ψαχνό» έριξε ο ισραηλινός στρατός [Βίντεο - Φωτό]

Το κίνημα διαμαρτυρίας αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες με αίτημα «το δικαίωμα επιστροφής» των Παλαιστίνιων προσφύγων και την καταγγελία του πλήρους αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Λωρίδα της Γάζας από το Ισραήλ.

We are deeply saddened by loss of life in #Gaza today. We urge those involved to take steps to lower tensions. Int'l community is focused on taking steps that will improve the lives of the Palestinians and is working on a plan for peace. Violence furthers neither of those goals.

— Heather Nauert (@statedeptspox) March 30, 2018