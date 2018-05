Το Ισραήλ με τη Νέτα και το τραγούδι Toy είναι ο νικητής του 63ου διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στην Πορτογαλία. Επιβαιώνοντας τα προγνωστικά η Νέτα κατάφερε να κερδίσει το κοινό του διαγωνισμού που ανταπέδωσε δίνοντας υψηλές βαθμολογίες στο τραγούδι, ενώ καλά πήγε και στις βαθμολογίες των επιτροπών.

Δεύτερη η Κύπρος με την Ελένη Φουρέιρα και το τραγούδι Fuego.

Τρίτη η Αυστρία με τον Σέζαρ Σάμπσον και το τραγούδι Nobody But You. Την πεντάδα των νικητών συμπληρώνουν οι Γερμανία και Ιταλία.

Το Ισραήλ συμμετέχει στην Eurovision από το 1973 συμπληρώνοντας 40 εμφανίσεις, ενώ έχει κερδίσει τον διαγωνισμό άλλες τρεις φορές.

Η πρώτη εμφάνιση του Ισραήλ στο διαγωνισμό το 1973 ήταν επιτυχημένη, με την Ilanit να τερματίζει τέταρτη. Η πρωτιά ήρθε δύο συνεχόμενες χρονιές το 1978 και το 1979, με τους Ιζχάρ Κοέν και τους Alphabeta, με το τραγούδι «A-Ba-Ni-Bi» και τους Γκάλι Ατάρι και τους Milk and Honey με το «Hallelujah».

Τα καλύτερα αποτελέσματα της χώρας στη δεκαετία του ’80 ήταν οι δεύτερες θέσεις για τους Avi Toledano το 1982 και το Ofra Haza το 1983. Ο πρώην νικητής Ιζχάρ Κοέν επέστρεψε για την πέμπτη θέση το 1985. Οι Duo Datz τερμάτισαν τρίτοι το 1991, προτού το Ισραήλ πέτυχε την τρίτη του νίκη το 1998, με την Ντάνα Ιντερνάσιοναλ και το «Diva».

Στη συνέχεια, οι Eden τερμάτισαν πέμπτοι το 1999. Το Ισραήλ φιλοξένησε το διαγωνισμό δύο φορές, το 1979 και το 1999, και οι δύο φορές στην Ιερουσαλήμ. Το 1980, το IBA αρνήθηκε να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό για δεύτερη συνεχή χρονιά για οικονομικούς λόγους. Αντ’ αυτού, ο διαγωνισμός διεξήχθη στη Χάγη.

Από την εισαγωγή των ημιτελικών το 2004, το Ισραήλ απέτυχε να φτάσει στο τελικό έξι φορές. Το 2014, η χώρα δεν κατάφερε να προκριθεί για τέταρτη συνεχή χρονιά, όταν η Mei Feingold τερμάτισε 14η (από τους 15) στον δεύτερο ημιτελικό, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα από τα φαβορί για να προκριθεί. Το 2015, το Ισραήλ έφτασε στον τελικό για πρώτη φορά σε πέντε χρόνια, με τον Nadav Guedj να τερματίζει ένατος.