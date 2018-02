Πολλοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επίθεση ενόπλου στο λύκειο Marjory Stoneman Douglas στην πόλη Παρκλαντ της Φλόριντα. Για την πολύνεκρη επίθεση έχει συλληφθεί ένας δράστης.

Ο αριθμός των θυμάτων διαρκώς αυξάνεται και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες οι μαθητές που έχασαν τη ζωή τους από τα πυρά του δράστη ανέρχονται σε 17. Παράλληλα τοπικά μέσα ανεβάζουν τον αριθμό των τραυματιών σε 50.

Εικόνες που μετέδωσαν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έδειξαν δεκάδες μαθητές να βγαίνουν τρέχοντας από το σχολείο, κάποιοι με ψηλά τα χέρια.

Αρκετοί μαθητές είχαν παραμείνει εγκλωβισμένοι μέσα στο σχολείο χωρίς ενημέρωση αφού οι καθηγητές τους, τους προέτρεψαν να κρυφτούν όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς.

Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά της αστυνομίας βρίσκονται γύρω από το σχολείο.

#UPDATE: Fire Rescue: At least 20 injured after shooting at Marjory Stoneman Douglas High School pic.twitter.com/uAXktQ8I0o — WSVN 7 News (@wsvn) 14 Φεβρουαρίου 2018