Επίθεση αγνώστου με μαχαίρι εναντίον περαστικών στην αυστριακή πρωτεύουσα έλαβα χώρα την νύχτα της Τετάρτης. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Ria-Novosti υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο πάρκο Prater, με τον δράστη να διαφεύγει της σύλληψης. Τα θύματα είναι ένας άνδρας και δύο γυναίκες, όλοι τους μεταξύ 40 και 50 ετών.

Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί και μονάδα των ειδικών δυνάμεων της αυστριακής αστυνομίας (WEGA), ενώ ο χώρος της επίθεσης έχει αποκλειστεί και οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους της οδού Praterstasse να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν διευκρινιστεί. Δημοσιεύματα του αυστριακού Τύπου αναφέρουν ότι προηγήθηκε καβγάς.

First pictures from the scene of the knife attack in central Vienna, Austria. Police officers have sealed the area off. Investigation, manhunt ongoing. pic.twitter.com/Ot6qjlvQUt

— BNL NEWS (@BreakingNLive) March 7, 2018