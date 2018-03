Το Γιάμελ είναι ένα μικρό χωριό στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, το οποίο έχει τα τελευταία χρόνια μετατραπεί σε «Ντίσνεϊλαντ» των Νεοναζί.

Στην είσοδο του χωριού η υποδοχή γίνεται από ένα γκράφιτι που απεικονίζει μια οικογένεια-πρότυπο της άριας φυλής: Ξανθοί γονείς, ακόμη πιο ξανθά παιδιά, οικογένεια, πλατιά χαμόγελα. Από κάτω η επιγραφή: «ελεύθερο, κοινωνικό, εθνικό». Πιο πέρα πινακίδες που δείχνουν προς την Βιέννη και προς την γενέτειρα του Χίτλερ και κάθε τόσο γιορτές μνήμης και τιμής προς τον Φύρερ.

Η πλειοψηφία των κατοίκων ψηφίζει το εθνοσοσιαλιστικό κόμμα NPD, ενώ και ο αρχηγός του, Sven Krüger, ο οποίος είχε συλληφθεί και φυλακιστεί για παράνομη οπλοκατοχή, ζει στο συγκεκριμένο χωριό μετά την αποφυλάκισή του το 2016.

Κάθε χρόνο, για δύο μέρες, οι μερικές δεκάδες Νεοναζί του χωριού μετατρέπονται σε μειοψηφία, όταν μια οικογένεια κατοίκων που επιμένει να αντιστέκεται διοργανώνει αντιρατσιστικό μουσικό φεστιβάλ.

Οι Horst και Birgit Lohmeyer δεν είναι νεοναζί και αντιστέκονται σθεναρά στην δράση των υπολοίπων κατοίκων, από το 2004 που έφθασαν στο χωριό.

Κάθε χρόνο, διοργανώνουν ένα διήμερο αντιφασιστικό φεστιβάλ, στο οποίο συγκεντρώνονται μουσικοί, πολιτικοί, ακτιβιστές, άνθρωποι κάθε ηλικίας που θέλουν να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια σε όσα πρεσβεύουν οι νεοναζιστές κάτοικοι του Γιάμελ. Αυτό το φεστιβάλ είναι από τις λίγες περιπτώσεις που η αστυνομία βρίσκεται εκεί για να προστατεύσει τους επισκέπτες από τους κατοίκους και όχι το αντίθετο.

Impressions of the #JamelrocktdenFoerster # anti #Nazi festival. Here @Kraftklub pic.twitter.com/Q8rSZicdwC

Το φεστιβάλ ξεκίνησε το 2007 στην αυλή του σπιτιού τους κι έκτοτε βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από κατοίκους όλης της γύρω περιφέρειας. Οι επισκέπτες δε γνωρίζουν ποιους καλλιτέχνες θα παρακολουθήσουν στη σκηνή, αφού το line up είναι ένα επτασφράγιστο μυστικό μέχρι και την έναρξη του φεστιβάλ. Τα εισιτήρια «εξαφανίζονται» από τις πρώτες μέρες της κυκλοφορίας τους.

Μια 27χρονη επισκέπτρια του περσινού φεστιβάλ, η Laura, που διένυσε 540 χιλιόμετρα για να φτάσει στο Γιάμελ, δήλωσε στη DW, για το εγχείρημα του ζευγαριού: «Αν σηκώνεσαι κάθε μέρα και ξέρεις ότι είσαι ανεπιθύμητος, χρειάζεσαι βοήθεια και χαίρεσαι που υπάρχουν άνθρωποι που σε υποστηρίζουν».

Η αντίσταση δεν ήταν ποτέ εύκολη υπόθεση. Ο αχυρώνας των Lohmeyer καταστράφηκε ολοσχερώς από εμπρησμό το 2015, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες αν και το ζευγάρι υποστηρίζει ότι πρόκειται για ξεκάθαρη ενέργεια εκφοβισμού σε βάρος τους από κάποιους κατοίκους του Γιάμελ.

Here's the mosh pit during the Slime set at the #JamelrocktdenFoerster anti #Nazi festival. pic.twitter.com/NRwclGDRo8

