Οι αρχές του Τέξας θανάτωσαν την Πέμπτη έναν άνδρα που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για τους βιασμούς και τις δολοφονίες πέντε κοριτσιών και νεαρών γυναικών μέσα σε μια δεκαετία. Είχε βασανίσει και σκοτώσει τα θύματά του χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια, περιστροφικά κολάρα στραγγαλισμού.

Ο 55χρονος Άντονι Σορ, που είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «tourniquet killer» («ο δολοφόνος με το τουρνικέ»), εκτελέστηκε με τη χορήγηση θανατηφόρων ουσιών ενδοφλεβίως σε φυλακή στο Χάντσβιλ, βόρεια του Χιούστον. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στις 18:28, σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Χερστ, εκπρόσωπο της υπηρεσίας φυλακών της Πολιτείας του Τέξας.

Ήταν η πρώτη φορά που επιβλήθηκε η θανατική ποινή στις ΗΠΑ για το 2018 και η 546η φορά που εκτελέστηκε θανατοποινίτης στο Τέξας από το 1976, όταν το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο αποκατέστησε τη δυνατότητα επιβολής της εσχάτης των ποινών. Η συγκεκριμένη Πολιτεία έχει εκτελέσει περισσότερους θανατοποινίτες από κάθε άλλη στη χώρα.

Η σύλληψη του Σορ, ενός φαινομενικά ευυπόληπτου οικογενειάρχη και οπαδού της τζαζ, έγινε οκτώ χρόνια μετά τον τελευταίο γνωστό φόνο που είχε διαπράξει: το DNA του βρέθηκε κάτω από τα νύχια της Ντέινα Σάντσες, μιας έφηβης 16 ετών που είχε βασανίσει και δολοφονήσει ο Σορ το 1995.

Ο Άντονι Σορ είχε επίσης δολοφονήσει ένα κοριτσάκι 9 ετών, μια έφηβη 14 χρονών και μια νεαρή γυναίκα 21 ετών, ενόσω ζούσε μια κατά τα φαινόμενα απόλυτα φυσιολογική ζωή, δουλεύοντας, μεγαλώνοντας τις κόρες του, παίζοντας μουσική σε τζαζ κλαμπ. Οικείοι του είχαν σημειώσει κάποια ενοχλητικά χαρακτηριστικά του, όπως το ότι είχε μανία με τους λαιμούς των ανθρώπων.

Texas has executed "Tourniquet Killer" Anthony Allen Shore, who admitted to killing three girls and a woman in the 1980s and 90s, the state's Department of Criminal Justice said https://t.co/NBiNonaAYj pic.twitter.com/1JWFSJLLaS

— CNN (@CNN) January 19, 2018