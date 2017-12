Δύο ομαδικοί τάφοι που περιέχουν δεκάδες πτώματα αμάχων και σύρων στρατιωτικών οι οποίοι δολοφονήθηκαν από τους τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) βρέθηκαν την Παρασκευή στο δυτικό τμήμα της επαρχίας της Ράκας.

Τους τάφους ανακάλυψαν οι κάτοικοι της Ράκας που επέστρεψαν μετά από την αποχώρηση των μαχητών του ISIS από το άλλοτε προπύργιό τους στη Συρία. Οι κάτοικοι ενημέρωσαν το στρατό που ανέλαβε την ανασκαφή.

Δεκάδες άνθρωποι εντοπίστηκαν θαμμένοι κάτω από το χώμα, με τους στρατιώτες να τους βγάζουν με γυμνά χέρια.

Οι σοροί των ενταφιασμένων στους μαζικούς τάφους μεταφέρονται στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Χαλεπίου, ενώ μέχρι στιγμής είναι λίγοι εκείνοι που έχουν αναγνωριστεί.

Εικόνες φρίκης συνεχίζουν να βιώνουν οι άνθρωποι της αιματοκυλισμένης Συρίας.

Προσοχή σκληρές εικόνες

