Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα ένα περιστατικό που συνέβη σε ένα κατάστημα των Starbucks στην Φιλαδέλφεια.

Η διεύθυνση του καταστήματος φώναξε την αστυνομία και ζήτησε τη σύλληψη δυο αφροαμερικανών που είχαν πάει στο κατάστημα αλλά δεν είχαν παραγγείλει καθώς περίμεναν έναν φίλο τους.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τη σύλληψη των δύο ανδρών με σχόλια χρηστών που κάνουν λόγο για ρατσιστική συμπεριφορά. Έξω από το κατάστημα έγινε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και οι διαδηλωτές ζήτησαν μποϊκοτάζ στα προϊόντα της γνωστής αλυσίδας καφέ.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci

— Melissa DePino (@missydepino) April 12, 2018