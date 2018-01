Δεκάδες επιβάτες εκκένωσαν το Διεθνές Αεροδρόμιο Πίρσον του Τορόντο, όταν δυο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα ένα αεροπλάνο που απομακρυνόταν με ρυμούλκηση από μια πύλη συγκρούστηκε με ένα τζετ που είχε προσγειωθεί, προκαλώντας πυρκαγιά.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσε η πυροσβεστική.

Όπως ανακοινώθηκε όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς.

##BREAKING Two planes clipped wing & tail. Sunwing tail caught fire. A Westjet aircraft evacuated via slides. No injuries reported. Toronto Pearson Fire on scene. pic.twitter.com/iOTQlfwRwq

— Tom Podolec (@TomPodolec) January 5, 2018