Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ αστυνομικών και αντικυβερνητικών διαδηλωτών στην πρωτεύουσα της Αρμενίας Γερεβάν.

Οι διαδηλώσεις κατά του πρώην προέδρου Σερζ Σαρκισιάν, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός με ενισχυμένες εξουσίες, συνεχίζονται για δέκατη ημέρα.

Βουλευτής της αντιπολίτευσης δήλωσε ότι η αστυνομία συνέλαβε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και βασικό υποκινητή των κινητοποιήσεων Νικόλ Πασινιάν, μετά από τηλεοπτική συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Σαρκισιάν, η οποία έληξε νωρίς με την αποχώρηση του τελευταίου.

«Ο λαός πρέπει να απελευθερώσει τον Νικόλ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο βουλευτής Σασούν Μικαελιάν, πριν συλληφθεί και ο ίδιος.

Το τηλεοπτικό τετ-α-τετ έληξε όταν ο επικεφαλής της κυβέρνησης έφυγε από το χώρο της συνέντευξης καταγγέλλοντας εκβιασμό. «Ήρθα να μιλήσουμε για την παραίτησή σας», είπε ο βουλευτής Πασινιάν στον συνομιλητή του μπροστά στις κάμερες.

PM and former president Serzh Sarkisian walks out of a televised meeting with anti-government protest leader Nikol Pashinyan shortly after it begins, denouncing the opposition's 'blackmail' — F24 pic.twitter.com/bRKXspRVjo

— Vocal Europe (@thevocaleurope) April 22, 2018