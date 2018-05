Η Σουηδική Ακαδημία δεν θα απονείμει βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2018. Η απόφαση αυτή είναι συνέπεια της κρίσης που έχει ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη σεξουαλικού σκανδάλου στους κόλπους της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απονομή του συγκεκριμένου βραβείου αναβάλλεται και η Σουηδική Ακαδημία σκοπεύει να το απονείμει το 2019.

Η απονομή των βραβείων Νόμπελ σπανίως αναβάλλεται ή ματαιώνεται. Η τελευταία φορά που το Νόμπελ Λογοτεχνίας δεν απονεμήθηκε ήταν το 1943 στο απόγειο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

The Nobel Prize in Literature 2018 has been postponed. The Nobel Foundation supports the Swedish Academy’s decision. Press release: https://t.co/eayNN3YgYv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) May 4, 2018