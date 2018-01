Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των κατολισθήσεων λάσπης που έπληξαν τη νότια Καλιφόρνια.

Ο απολογισμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί, καθώς ομάδες έρευνας και διάσωσης με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών και ελικοπτέρων συνεχίζουν να επιχειρούν στην πληγείσα περιοχή, τόνισε ο σερίφης της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, Μπιλ Μπράουν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Η Άμπερ Άντερσον, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, τόνισε ότι το 10 ως 15% των κατοίκων εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Οι κατολισθήσεις λάσπης ξερίζωσαν δέντρα, παρέσυραν και διέλυσαν αυτοκίνητα και κάλυψαν ολόκληρες γειτονιές, ανέφερε ο σερίφης Μπράουν.

«Ο καλύτερος τρόπος που θα μπορούσα να περιγράψω την κατάσταση είναι πως μοιάζει σαν πεδίο μάχης του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου», είπε ο Μπράουν.

Οι περισσότερες από τις περιοχές που σαρώθηκαν από τις κατολισθήσεις λάσπης είχαν πληγεί τον Δεκέμβριο από την πυρκαγιά «Τόμας», που κατέκαψε τη μεγαλύτερη έκταση στην ιστορία της Πολιτείας της Καλιφόρνιας.

Δεν υπάρχει πλέον αρκετή βλάστηση για να απορροφά το νερό, να συγκρατεί το έδαφος και να προστατεύει τους οικισμούς της περιοχής.

Ο αυτοκινητόδρομος 101, κατά μήκος των ακτών της Πολιτείας της Καλιφόρνιας στον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι αδιάβατος για περίπου πενήντα χιλιόμετρα.

EXCLUSIVE: 14-year-old girl pulled from rubble of mudslide in California: "I thought I was dead there for a minute." https://t.co/3yXMAu8dOi@Miguelnbc has more on the mudslides tonight on @NBCNightlyNews. pic.twitter.com/pUAr15FiAP

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 9, 2018