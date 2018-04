Το βρετανικό υπουργείο Αμυνας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο με βρετανικά αεροσκάφη να απογειώνονται από τη βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, με στόχο την Συρία.

Το οπτικοακουστικό υλικό συνοδεύεται με ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία έγινε χτύπημα ακριβείας, σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη φερόμενη χρήση χημικών όπλων από το «καθεστώς Ασαντ σε βάρος του λαού».

Στόχος των βρετανικών δυνάμεων ήταν μία στρατιωτική εγκατάσταση, πρώην βάση πυραύλων, περίπου 24 χλμ. δυτικά της Χομς, που βρίσκεται σε κάποια απόσταση από κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση ήταν επιτυχής.

RAF Tornados launched Storm Shadow missiles at a regime chemical weapons facility fifteen miles west of Homs, Syria. See images and video here: https://t.co/uSI3loV6Q0 pic.twitter.com/Rd85WLScSR

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) April 14, 2018