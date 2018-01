Βραβεία για «ψευδείς ειδήσεις», απένειμε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ που κατά την προσφιλή του συνήθεια επιτέθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μήνυμά του στο twitter έγραψε «και οι νικητές των FAKE NEWS είναι…» και παρέθεσε σε ένα link προς έναν άλλον ιστότοπο που, σαν από ειρωνεία της τύχης, ήταν αδύνατο να προσπελαστεί για αρκετά λεπτά.

Ο Τραμπ, οι επιθέσεις του οποίου εναντίον των «ανέντιμων» δημοσιογράφων είναι σχεδόν καθημερινές, βάζει στο στόχαστρο εκείνους που προβάλλουν την έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μύλερ για την ενδεχόμενη αθέμιτη σύμπραξη της ομάδας του με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016.

Στην εισαγωγή του «καταλόγου» αυτού των «βραβείων» στους δημοσιογράφους και στα μέσα ενημέρωσης που επέδειξαν, κατά τον Τραμπ, τη μεγαλύτερη «προκατάληψη» και «ανηθικότητα» ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρει ότι «το 2017 ήταν μια χρονιά ασταμάτητης μεροληψίας, ανέντιμης κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης και εντελώς ψευδών ειδήσεων».

Στη λίστα αυτή συμπεριλαμβάνονται το CNN, οι New York Times, η Washington Post, δηλαδή οι συνήθεις στόχοι του Τραμπ.

And the FAKE NEWS winners are...https://t.co/59G6x2f7fD

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2018