Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο δράστης της επίθεσης σε λύκειο της Φλόριντα άνοιξε πυρ μέσα σε μια τάξη του σχολείου, καταγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησαν οι μαθητές.

Στο βίντεο που τράβηξε ένας από τους μαθητές που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο σχολικό συγκρότημα ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί.

Οι μαθητές εικονίζονται τρομοκρατημένοι κάτω από τα θρανία τους, αρχικά σιωπηλοί, ενώ την ώρα των πυροβολισμών ακούγονται φωνές.

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα με δεκάδες μαθητές να βγαίνουν από το σχολείο, πολλοί με τα χέρια ψηλά ή σταυρωμένα πίσω από το κεφάλι, μπροστά σε πάνοπλους αστυνομικούς.

Δράστης της πολύνεκρης επίθεσης στο λύκειο Marjory Stoneman Douglas, στην πόλη Πάρκλαντ, στην Πολιτεία της Φλόριντα, που άφησε πίσω της τουλάχιστον 17 νεκρούς και 17 τραυματίες, οι 5 εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο 19χρονος πρώην μαθητής του σχολείου, Νίκολας Κρουζ, ο οποίος συνελήφθη λίγη ώρα μετά το μακελειό.

Σε δεύτερο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας λίγο αργότερα, καθηγήτρια ακούγεται να λέει στους μαθητές «μείνετε κάτω», ενώ στη συνέχεια ακούγονται πυροβολισμοί.

Οι συμμαθητές του περιγράφουν τον 19χρονο Νίκολας Κρουζ ως κάποιον που είχε ψύχωση με τα όπλα.

NEW: Photo from a student in the school barricaded in a classroom at Marjory Stoneman Douglas High where an active shooter incident is underway pic.twitter.com/rBVrENjtCM

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2018