Τραγωδία στη Νέα Υόρκη με ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε πεζούς στο Μπρούκλιν, με αποτέλεσμα δύο μικρά παιδιά να χάνουν τη ζωή τους και τρία άτομα να τραυματίζονται, μεταξύ τους και μία έγκυος γυναίκα.

Όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στους πεζούς χωρίς να φρενάρει, στη συμβολή της 9th Street και Fifth Avenue, ενώ η οδηγός στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει αλλά παρασύρθηκε από άλλο όχημα και τραυματίστηκε.

Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν αποσαφηνίσει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για δυστύχημα.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος δύο μικρών παιδιών και ο τραυματισμός τριών ακόμα ατόμων, μεταξύ των οποίων και η έγκυος γυναίκα.

CHILDREN STRUCK: Aerial footage shows the aftermath of a deadly collision in Brooklyn, with two children killed and a woman believed to be their mother hospitalized after a driver slammed into them and crashed into a parked car; the driver is in police custody. pic.twitter.com/KkfpmS20NT

— World News Tonight (@ABCWorldNews) March 5, 2018