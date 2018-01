Ο απολογισμός των νεκρών εξαιτίας των κατολισθήσεων λάσπης που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στη νότια Καλιφόρνια αυξήθηκε στους 17 την Τετάρτη, καθώς βρέθηκαν από τα συνεργεία που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης άλλα δύο πτώματα, ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα.

Ο σερίφης Μπιλ Μπράουν πρόσθεσε ότι άλλοι 13 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται μετά τις κατολισθήσεις, οι οποίες κατέστρεψαν εν μέρει ή ολοσχερώς τα σπίτια τουλάχιστον 100 οικογενειών.

