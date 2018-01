Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε την Πέμπτη γιατί οι ΗΠΑ θα έπρεπε να θέλουν να υποδέχονται μετανάστες από την Αϊτή ή κράτη της Αφρικής, που χαρακτήρισε «χώρες απόπατους», σύμφωνα με δύο πηγές ενήμερες για τα σχόλια του μεγιστάνα.

Ο Τραμπ εκστόμισε τη φράση στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσής του από τους γερουσιαστές των δημοκρατικών Ντικ Ντέρμπιν και των ρεπουμπλικάνων Λίντσεϊ Γκρέιαμ για ένα νέο νομοσχέδιο για τη μετανάστευση που φέρεται να έχει διακομματική υποστήριξη, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν. Ήταν παρόντες και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης, σύμφωνα με τις πηγές.

Οι κοινοβουλευτικοί εξηγούσαν το πώς λειτουργούν ορισμένα προγράμματα για την υποδοχή μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου ενός που προσφέρει ασφαλές καταφύγιο στις ΗΠΑ για ανθρώπους που κινδυνεύουν εξαιτίας φυσικών καταστροφών ή εμφύλιων συρράξεων. Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, σύμφωνα με τη μία από τις πηγές, ο Τραμπ αναρωτήθηκε: «Γιατί να τους θέλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους από την Αφρική εδώ; Αυτές είναι χώρες απόπατοι… Θα έπρεπε να υποδεχόμαστε περισσότερους ανθρώπους από τη Νορβηγία». Η δεύτερη πηγή ανέφερε ότι ο Τραμπ αμφισβήτησε επίσης το γιατί οι ΗΠΑ οφείλουν να υποδέχονται Αϊτινούς.

Ένα από τα προγράμματα για το οποίο ενημέρωναν τον αμερικανό πρόεδρο οι γερουσιαστές είναι το Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας (Temporary Protection Status, TPS). Η κυβέρνηση του Τραμπ αποφάσισε να καταργήσει αυτή την προστασία για τους μετανάστες από το Ελ Σαλβαδόρ, κάτι που αναμένεται να σημάνει ότι 200.000 πολίτες αυτής της χώρας που ζούσαν ως τώρα νόμιμα στις ΗΠΑ θα απελαθούν. Η προστασία πρόκειται να ανασταλεί επίσης για τους υπηκόους κι άλλων χωρών, όπως η Νικαράγουα ή η Ονδούρα.

Το σχέδιο νόμου της Γερουσίας έχει στόχο να παραμείνει σε ισχύ το Καθεστώς Προσωρινής Προστασίας, με αντάλλαγμα τον τερματισμό της «λοταρίας» που επέτρεπε σε περίπου 50.000 ανθρώπους από κράτη ελάχιστοι μετανάστες από τα οποία βρίσκονται στις ΗΠΑ να μετεγκαθίστανται στη χώρα. Ερωτηθείς για το υβριστικό σχόλιο του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ρατζ Σα απάντησε: «ορισμένοι πολιτικοί στην Ουάσινγκτον διαλέγουν να δώσουν μάχη για λογαριασμό ξένων χωρών, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ θα μάχεται πάντοτε υπέρ του αμερικανικού λαού». «Όπως κι άλλες χώρες έχουν συστήματα μετανάστευσης που βασίζονται στα προσόντα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει μάχη για μόνιμες λύσεις που θα κάνουν τη χώρα μας ισχυρότερη καλωσορίζοντας εκείνους που μπορούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία μας, να ενισχύσουν την οικονομία μας και να ενσωματωθούν στο σπουδαίο έθνος μας», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

Μια τρίτη πηγή ενήμερη για όσα συζητήθηκαν στη συνάντηση είπε ότι ο Τραμπ αντέδρασε διότι θεωρεί πως οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε να υποδέχονται ανειδίκευτους εργάτες από τις εν λόγω χώρες, αλλά μετανάστες από χώρες με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Αυτή η πηγή υποστήριξε πως ο Τραμπ δεν σκόπευε να προσβάλλει.

