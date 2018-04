Δεν ξέρουμε αν μετά από αυτό που του συνέβη και καταγράφηκε σε βίντεο θα πάει να παίξει στο επόμενο τζακ ποτ, αλλά, προς το παρόν, ο αστυνομικός, Τράβις Χίζερ, παραπέμπει τον τρόπο με τον οποίο παράμεινε ζωντανός, σε μεταφυσική «παρέμβαση».

Ο αστυνομικός από το Τέξας γλίτωσε κυριολεκτικά παρά τρίχα την ζωή του, όταν, απαντώντας σε κλήση για τροχαίο, βρέθηκε μπροστά σε ένα αυτοκίνητο που είχε εισβάλει σε ένα γκαράζ. Πλησιάζοντας να δει τι συμβαίνει, ακολούθησε ισχυρή έκρηξη. Τα υπόλοιπα, στο βίντεο που ακολουθεί.

We've received requests for the video files from the house explosion on 4/7. Here's a brief video clip from Officer Hiser's dash cam footage that we are able to release. We are thankful that the victims are stable & expected to recover. Our hearts go out to them & their family. pic.twitter.com/k7LCOrOtLn

— Hurst PD (@HurstPoliceDept) April 18, 2018