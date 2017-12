Τον πιο βαρύ χειμώνα των τελευταίων 100 χρόνων γνωρίζουν οι βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ και ο Καναδάς όπου επικρατεί πολικό ψύχος και ο υδράργυρος αγγίζει ακόμη και τους μείον 40 βαθμούς.

Οι καταρράκτες του Νιαγάρα πάντα εντυπωσιακοί έχουν κυριολεκτικά μετατραπεί σε ένα παγωμένο τοπίο, το οποίο πολλοί σπεύδουν να απαθανατίσουν on camera. Τα social media έχουν κατακλυστεί από φωτογραφίες από τους εντυπωσιακούς καταρράκτες.

Ένας μέρος από τους καταρράκτες έχει παγώσει.

Niagara Falls State Park gets covered in a beautiful layer of frost after a cold snap hits the area. pic.twitter.com/dwx9ZD3vZ4

This not painting it's real picture of Niagara falls now in winter cold pic.twitter.com/6NA4e9LsSm

— Rifat Iqbal Mirza (@rifat710) December 29, 2017