Σοβαρές κατηγορίες ρατσισμού αντιμετωπίζει η H&M μετά τη φωτογράφηση ενός αγοριού για το ηλεκτρονικό της κατάστημα (e-shop). Η επίμαχη ανάρτηση από τη γνωστή εταιρία ρουχισμού, απεικόνιζε ένα έγχρωμο αγόρι με πράσινο φούτερ που έγραφε πάνω «Η καλύτερη μαϊμού στη ζούγκλα».

Ο συντάκτης Charles M. Blow, των New York Times που εντόπισε το ατόπημα της εταιρείας, έγραψε στο twitter: «Η&Μ έχετε τρελαθεί εντελώς!?!?!?».

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν σταματά εκεί, καθώς ο γνωστός ράπερ «The Weeknd» διέκοψε τη συνεργασία του με την Η&Μ μετά από την κυκλοφορία της φωτογραφίας. Μάλιστα ο 27χρονος δήλωσε «σοκαρισμένος και ντροπιασμένος από αυτή τη φωτογραφία».

Σημειώνεται, ότι πασίγνωστη εταιρεία ένδυσης με παρουσία σε δεκάδες χώρες κι αγορές, μάλλον κατάλαβε το λάθος της και απέσυρε τη φωτογραφία από το e-shop της, καθώς συγκέντρωσε δεκάδες επικριτικά σχόλια από πελάτες και χρήστες των social media.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb

«Καταλαβαίνουμε πλήρως και συμφωνούμε με την αντίδρασή του The Weeknd στην εικόνα. Λυπούμαστε πραγματικά που τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία και πραγματικά μετανιώνουμε για τη στάμπα. Έχουμε αποσύρει την εικόνα από τα κανάλια μας και η μπλούζα δεν πωλείται στα καταστήματά μας. Επίσης εξετάζουμε τις εσωτερικές μας εργασίες για να αποφύγουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον», ανέφερε εκπρόσωπος της H&M στα ξένα μέσα.

.@hm this is inappropriate, offensive, and racist. Why is the white kid "a jungle survivor" and the black kid the "coolest monkey in the jungle"? How do you think this is okay? REMOVE this and the clothing piece. This is completely distasteful! #racist #hm https://t.co/uati7eI0Io pic.twitter.com/WSF9Wiksio

