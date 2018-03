Συναγερμός σήμανε στον Λευκό Οίκο σήμερα όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κοντινή απόσταση, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν βρισκόταν στην Ουάσιγκτον όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί, καθώς βρίσκεται στην κατοικία του στο Μαρ α Λάγκο της Φλόριντα.

Σύμφωνα με το twitter της Μυστικής Υπηρεσίας (Secret Service), που είναι επιφορτισμένη με την προστασία της προεδρικής κατοικίας και οικογένειας, ένας άνθρωπος αυτοπυροβολήθηκε δίπλα από την περίφραξη της βόρειας πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα πρόβαλαν εικόνες όπου διακρίνονται περιπολικά και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει στο σημείο που εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ενώ αστυνομικοί έχουν ορίσει μια περίμετρο ασφαλείας.

«Ιατρικό προσωπικό προσφέρει βοήθεια στο θύμα, έναν άνδρα» διευκρίνισε η Secret Service, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα.

Ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε ενώ στεκόταν ανάμεσα σε ένα πλήθος περισσότερων από 100 ανθρώπων, έγραψε η εφημερίδα Washington Post επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες.

Το θύμα ήταν ένας ενήλικας άνδρας, γνωστοποίησε η αστυνομία της Ουάσιγκτον σε ένα μήνυμα στο Twitter. Τα στοιχεία του δεν έχουν προς το παρόν ταυτοποιηθεί και οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν την οικογένειά του.

News Alert: @POTUS has been briefed on self-inflicted gunshot wound outside @WhiteHouse. https://t.co/lvEozOcDUJ pic.twitter.com/nl3d2c1M2G

— Fox News (@FoxNews) March 3, 2018