Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατηγόρησε τους «εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας» ότι βρίσκονται πίσω από τις αιματηρές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών.

Τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατηγόρησε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για τις συνεχιζόμενες ταραχές στη χώρα, ενώ συνεχίζεται το κύμα καταστολής εναντίον των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που είναι σε εξέλιξη ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια των διαδηλώσεων. Μόνο το βράδυ της Δευτέρας εννέα άτομα σκοτώθηκαν στην επαρχία Ισφαχάν - έξι πολίτες στην πόλη Καντεριτζάν, άλλος ένας στο Χομεϊνί Σαρ, ένας παραστρατιωτικός κι ένας αστυνομικός στο Νατζάφ Αμπάντ.

Πρόκειται για την εντονότερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ισλαμική Δημοκρατία από τις ταραχές του 2009. Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ότι «τις τελευταίες ημέρες, οι εχθροί του Ιράν χρησιμοποίησαν διαφορετικά μέσα, περιλαμβανομένων χρημάτων, όπλων, πολιτικής και παραπληροφόρησης, για να δημιουργήσουν προβλήματα στην Ισλαμική Δημοκρατία». Όπως αναφέρει μέσω της ιστοσελίδας του, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας θα απευθύνει διάγγελμα για τα τεκταινόμενα των τελευταίων ημερών εν ευθέτω χρόνω.

Αν και ο Αλί Χαμενεΐ δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στους «εχθρούς» του Ιράν, ο Αλί Σαμχανί, γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ισχυρίστηκε πως πίσω από τις ταραχές βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σαουδική Αραβία και η Βρετανία. «Οι Σαουδάραβες θα λάβουν την αιφνιδιαστική απάντηση του Ιράν και θα μάθουν πόσο σοβαρή μπορεί να είναι», δήλωσε ο Σαμχανί σε τηλεοπτικό σταθμό της Βηρυτού.

Από την πλευρά της, η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι κάλεσε την Τεχεράνη να διεξάγει έναν ουσιαστικό διάλογο για τα ζητήματα που έχουν βγάλει τους διαδηλωτές στους δρόμους.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις πάνω από 450 διαδηλωτών στην Τεχεράνη μόνο τις τελευταίες τρεις ημέρες, ενώ αστυνομικά τμήματα μπήκαν στο στόχαστρο εξοργισμένων πολιτών σε αρκετές ιρανικές πόλεις.

Το ημικρατικό πρακτορείο ILNA, επικαλούμενο τον αναπληρωτή κυβερνήτη της επαρχίας της Τεχεράνης Αλί Ασγκάρ Νασεμπάχτ, μετέδωσε ότι 200 άτομα συνελήφθησαν στην πρωτεύουσα το Σάββατο, 150 την Κυριακή και άλλα 100 τη Δευτέρα. Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί σε άλλες πόλεις της χώρας.

Ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Μουσά Γκαζανφαραμπαντί προειδοποίησε τους διαδηλωτές ότι στους συλληφθέντες θα επιβληθούν σκληρές τιμωρίες.

Day 5. Police tries to disperse protesters in Shadegan, SW Iran. According to the latest stats there’s 42 percent unemployment in the city. pic.twitter.com/mYE7xcJWdm

— IranWire (@IranWireEnglish) January 1, 2018