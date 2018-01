Η πτήση HA446 της Hawaiian Airlines απογειώθηκε από την πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, την Πρωτοχρονιά και προσγειώθηκε στη Χονολουλού την... προηγούμενη ημέρα, εν έτει 2017 δηλαδή.

Ακούγεται παράδοξο, δεν είναι ωστόσο, καθώς στα μέρη εκείνα το 2018 δεν είχε ακόμα φτάσει.

Η πτήση από το Όκλαντ ήταν προγραμματισμένη να προσγειωθεί στη Χονολουλού πέντε λεπτά πριν από την αλλαγή του χρόνου.

Μια μικρή καθυστέρηση όμως άλλαξε τα δεδομένα και πρόσφερε αυτό το ιδιαίτερο ταξίδι στον χρόνο, που οφείλεται στη διαφορά ώρας.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq

— Sam Sweeney (@SweeneyABC) 31 Δεκεμβρίου 2017