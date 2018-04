Σε 24ωρο μποϋκοτάζ τόσο του Facebook, όσο και των άλλων πλατφορμών που σχετίζονται με αυτά καλεί μια διεθνής ομάδα τους χρήστες των Social Media, την Τρίτη 11 Απριλίου.

Αφορμή για το μποϋκοτάζ αποτέλεσαν οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή του Facebook στο σκάνδαλο της Cambridge Analytica με την χρήση δεδομένων χρηστών για πολιτικούς σκοπούς.

Η κίνηση θα πραγματοποιηθεί αύριο, οπότε και είναι προγραμματισμένη η κατάθεση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ στο αμερικανικό Κονγκρέσο όπου θα δώσει εξηγήσεις σχετικά με τα ζητήματα ασφαλείας που προέκυψαν.

Η διεθνής ομάδα που οργανώνει το μποϋκοτάζ, υπό το σύνθημα Faceblock, ζητά από τους χρήστες να συμμετάσχουν στην διαδικτυακή διαμαρτυρία, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσουν τόσο το facebook, όσο και τις πλατφόρμες και εφαρμογές του, δηλαδή το Messenger, το WhatsApp και το Instagram, για 24 ώρες.

«Θέλαμε να οργανώσουμε κάποια δράση, στην οποία θα δηλωνόταν από μεγάλο αριθμό ανθρώπων ότι αγαπούν την πλατφόρμα, αλλά θέλουν να την δουν να βελτιώνεται. Με την αποφυγή της χρήσης του Facebook για μία ημέρα, που είναι μία εύκολη κίνηση, θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα», δήλωσε η Λόρα Ούλμαν, εκπρόσωπος της καμπάνιας, στον Guardian.

Because our data is important and our democracies deserve to be protected

#Faceblock pic.twitter.com/e6zCpaNnyZ

— Laura Ullmann (@L_3ed) April 9, 2018