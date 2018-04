Το Φίντες πέτυχε - όπως αναμενόταν - καθαρή νίκη στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στην Ουγγαρία και ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν εξασφαλίζει νέα θητεία.

Tο κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει το 49,5% των ψήφων και προβλέπεται να καταλάβει 134 έδρες στο κοινοβούλιο της χώρας, με το 74,6% των εκλογικών τμημάτων να έχει ενσωματωθεί, κατά στοιχεία που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της εθνικής εκλογικής επιτροπής. Το ακροδεξιό Jobbik παίρνει το 20% και 26 έδρες στη Βουλή και αναδεικνύεται σε αξιωματική αντιπολίτευση, τη στιγμή που οι Σοσιαλιστές αγγίζουν το 11% και παίρνουν 20 έδρες στο κοινοβούλιο.

Fidesz predicted to have constitutional 2/3 majority in Parliament again. Jobbik will be the strongest opposition party. Socialists, Democratic Coalition and LMP will also enter Parliament. pic.twitter.com/yBO4hqfVOO

