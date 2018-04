«Η χρήση χημικών όπλων είναι απαράδεκτη. Η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στη διασφάλιση της ειρήνης και στην αποτροπή της επιδείνωσης των ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως τα δεινά του λαού της Συρίας. Τη Δευτέρα θα διεξαχθεί συζήτηση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο» γράφει σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι.

The use of chemical weapons is unacceptable. Europe must play a greater role in securing peace and preventing the aggravation of humanitarian crises like the suffering of the Syrian people. On Monday, we will hold a debate at the Strasbourg plenary sitting.

— Antonio Tajani (@EP_President) April 14, 2018