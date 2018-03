«Έχουμε συμφωνία για τη μεταβατική περίοδο», δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ.Η μεταβατική περιόδος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2020, σύμφωνα με το προσχέδιο της συνθήκης που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία συμφώνησαν ότι η συνθήκη για το διαζύγιό τους θα περιλαμβάνει μια «δικλείδα ασφαλείας» έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποφευχθεί ένα σκληρό σύνορο στην Ιρλανδία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit, προσθέτοντας πως αυτό σημαίνει ότι το Λονδίνο θα λάβει τώρα μια συμφωνία για τη μεταβατική περίοδο.

«Έχουμε μια συμφωνία για τη μετάβαση», δήλωσε ο Μισέλ Μπαρνιέ σε δημοσιογράφους ύστερα από ένα σαββατοκύριακο ολονύκτιων διαπραγματεύσεων με τη Βρετανία. «Συμφωνήσαμε ότι η λύση που αποτελεί ‘δικλείδα ασφαλείας‘ πρέπει να ενσωματωθεί στο νομικό κείμενο της συμφωνίας αποχώρησης».

Δεν είναι απολύτως σαφές εάν οι ηγέτες της ΕΕ θα επικυρώσουν την Παρασκευή, όπως επιθυμεί η Βρετανία, το τελικό κείμενο για μια μεταβατική περίοδο.

«Τα κράτη-μέλη είναι αρκετά ικανοποιημένα», δήλωσε ο διπλωμάτης. «Περιμένουμε ακόμα την αντίδραση της Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία θα συζητηθεί περαιτέρω, υπάρχει μερική σύγκλιση απόψεων».

Έπειτα από συνάντησή του σήμερα με τον Ευρωπαίο διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ, ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Κόβενι έγγραψε στο Twitter: «Οι διαπραγματεύσεις του Brexit προχωρούν – η πρόοδος για τα ιρλανδικά θέματα παραμένει βασική προτεραιότητα και για τις δύο διαπραγματευτικές ομάδες και η αλληλεγγύη μας με τους Ευρωπαίους εταίρους μας παραμένει ισχυρή».

Το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητηρίο χαιρετίζει την συμφωνία

Η συμφωνία Λονδίνου-Βρυξελλών για μια μεταβατική περίοδο μετά το Brexit αποτελεί ορόσημο που πολλές επιχειρήσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο περίμεναν, δηλώνει ο Άνταμ Μάρσαλ, γενικός διευθυντής του Βρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Good meeting with @MichelBarnier again this morning - #Brexit negotiations are moving forward - progress on Irish issues remains a key priority for both negotiating teams and solidarity with our EU partners remains strong. pic.twitter.com/JgN9xZe828

— Simon Coveney (@simoncoveney) March 19, 2018