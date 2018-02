Σήμα κινδύνου εξέπεμψε η πτήση BA947 της British Airways με προορισμό το Λονδίνο. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Μόναχο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει σημάνει συναγερμός στα αεροδρόμια Λονδίνου και Μονάχου.

Σε επικοινωνία που είχε με τον πύργο ελέγχου ο πιλότος δήλωσε πως το αεροσκάφος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Χίθροου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον συναγερμό.

UPDATE British Airways #BA947 which briefly declared an emergency is about to land at London Heathrow. Live: https://t.co/6jgc4tO4FR pic.twitter.com/wNC71Mp6ek

— AIRLIVE (@airlivenet) 15 Φεβρουαρίου 2018