Πανικός επικράτησε το απόγευμα στην Oxford Street του Λονδίνου, όταν πλήθος άρχισε να τρέχει, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πανικός προκλήθηκε από ένα παράθυρο που έσπασε στο κατάστημα «House of Fraser», το οποίο εκκενώθηκε.

Όπως προκύπτει από τις σχετικές αναφορές αυτοπτών μαρτύρων και όπως μεταδίδουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πιθανότατα υπήρξε κάποια κλοπή σε ένα από τα μαγαζιά μέσα στο «House of Fraser» με τους δράστες ή τον δράστη να εξαφανίζονται αμέσως μετά.

Καταναλωτές που βρισκόντουσαν εντός, άρχισαν να ουρλιάζουν και να τρέχουν, μη γνωρίζοντας τι πραγματικά είχε συμβεί. Τίποτα δεν υποδεικνύει ότι υπήρξαν πυροβολισμοί ή άλλες εγκληματικές ενέργειες.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία γνωστοποιεί ότι μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά λόγω πτώσης. Αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο.

Lady injured on her head in #houseoffraser #oxfordstreet #bbcnews after announcement all leaving the store. pic.twitter.com/yWW0ZMLXKZ

— Ashutosh kumar Misra (@ashutosmisra) 26 Δεκεμβρίου 2017