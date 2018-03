Αναμενόμενοι είναι οι πανηγυρισμοί της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς για τα αποτελέσματα στις ιταλικές εκλογές.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο πρώην ηγέτης του UKIP - του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου, του κυριότερου υποστηρικτή του Brexit στη Βρετανία - έσπευσε να συγχαρεί μέσω Twitter τους «συναδέλφους» του στο M5S.

Congratulations to my colleagues in the European Parliament @Mov5Stelle for topping the poll tonight.

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) March 5, 2018