«Προετοιμαζόμαστε για την ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018, ώστε η Ελλάδα να καταστεί μια «κανονική» χώρα στην Ευρωζώνη, με ισχυρή στρατηγική υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης».

Αυτό δήλωσε με ανάρτησή του στο τουίτερ ο Επίτροπος οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί, με αφορμή τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Νταβός, η οποία διεξήχθη -όπως επισήμανε- «μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης».

Meeting with @tsipras_eu after the successful conclusion of the third review. We are preparing the conclusion of the programme in summer 2018, so that #Greece can become a “normal” country in the #eurozone with a strong strategy for growth and employment pic.twitter.com/n6Hv1paM7B

— Pierre Moscovici (@pierremoscovici) January 25, 2018