Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι κάλεσαν σήμερα τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει την απαγόρευση των χημικών όπλων, με την ευκαιρία της 21ης επετείου της υπογραφής της Σύμβασης που τα απαγορεύει.

«Με την ευκαιρία της 21ης επετείου της Σύμβασης για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων και μετά τα γεγονότα στην Ντούμα και το Σάλσμπερι, η Τερέζα Μέι και εγώ καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενισχύσει μαζί μας την απαγόρευση αυτών των όπλων μαζικής καταστροφής», έγραψε ο Μακρόν στο Twitter.

«Πριν από 21 χρόνια, η Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων απαγόρευσε τη χρήση, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την αποθήκευση αυτών των τρομερών όπλων. Ο Εμανουέλ Μακρόν και εγώ επαναλαμβάνουμε την προσήλωσή μας σ' αυτή τη συμφωνία και καλούμε τα άλλα έθνη να προσυπογράψουν τη σταθερή θέση μας: δεν πρέπει ποτέ να επιστρέψουμε στο παρελθόν», ήταν το μήνυμα που εστάλη μέσω του Twitter από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 29 Απριλίου 1997. Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), στον οποίο ανατέθηκε η εφαρμογή της, συνασπίζει 192 χώρες και έχει την έδρα του στη Χάγη.

Η Γαλλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν στις 14 Απριλίου πλήγματα εναντίον του συριακού καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, το οποίο κατηγορούν ότι στις 7 Απριλίου πραγματοποίησε χημική επίθεση στην Ντούμα, κοντά στη Δαμασκό.

Σύμφωνα με συριακή αντιπροσωπεία, η οποία πήρε τον λόγο την Πέμπτη ενώπιον του ΟΑΧΟ, η επίθεση ήταν σκηνοθετημένη. Η παρέμβαση της συριακής αντιπροσωπείας επικρίθηκε δριμύτατα από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ.

On the 21st anniversary of the Chemical Weapons Convention, and following Douma and Salisbury, @Theresa_May and I call with one voice for the world to join us in upholding the vital global prohibition on chemical weapons use.

