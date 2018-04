Μια τεχνική βλάβη ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις περίπου στο 50% των σχεδόν 30.000 πτήσεων που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε ο Eurocontrol, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας.

«Σήμερα, 29.500 πτήσεις αναμένονταν στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Περίπου στις μισές εξ αυτών ενδέχεται να καταγραφούν καθυστερήσεις εξαιτίας μιας βλάβης στο σύστημα», τονίζεται σε δελτίο τύπου του Eurocontrol, ο οποίος νωρίτερα έκανε λόγο για μια «βλάβη στο Σύστημα Διαχείρισης Ενισχυμένης Τακτικής Ροής (ETFMS)»

«Το πρόβλημα με το σύστημα εντοπίστηκε και λαμβάνονται μέτρα που θα επιτρέψουν την επιστροφή στην κανονικότητα» διαβεβαίωσε ο ευρωπαϊκός οργανισμός, που αναμένει ότι η κατάσταση θα αποκατασταθεί «έως αργά το βράδυ».

«Ωστόσο τα σχέδια πτήσης που είχαν κατατεθεί πριν από τις 12.26 ώρα Παρισιού χάθηκαν και ζητήθηκε από τις αεροπορικές εταιρείες να υποβάλουν εκ νέου σχέδια πτήσης για όλα τους τα αεροσκάφη που δεν έχουν απογειωθεί» συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Ο Eurocontrol δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που προκλήθηκε, ενώ μία εκπρόσωπος τύπου επισήμανε στο AFP ότι είναι κάτι το πρωτοφανές.

Πολλά ευρωπαϊκά αεροδρόμια άρχισαν ήδη να προειδοποιούν το επιβατικό κοινό για προβλήματα που πιθανώς θα προκύψουν.

We very much regret the inconvenience caused to passengers across Europe today however safety is our number 1 priority at all times. We are working hard to ensure the network returns to normal operations over the coming hours. — EUROCONTROL (@eurocontrol) April 3, 2018

Το αεροδρόμιο Άμστερνταμ- Σχίπχολ συνέστησε στους επιβάτες να ενημερώνονται σχετικά με την εξέλιξη των πτήσεών τους στον ιστότοπό του λόγω της βλάβης που ανέφερε ο Eurocontrol, κάνοντας λόγο για «πιθανές συνέπειες στις διαδικασίες αναχώρησης».

«Η κυκλοφορία μας αντιμετωπίζει καθυστερήσεις λόγω των προβλημάτων στα συστήματα @eurocontrol» αναφέρει στο Twitter το αεροδρόμιο του Ελσίνκι.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών επισήμανε ότι οι αναχωρήσεις «θα περιοριστούν στις 10 ανά ώρα».

System failure @eurocontrol causes delays @HelsinkiAirport. Flights to and from Asia as well as domestic flights are operated as normally. — Helsinki Airport (@HelsinkiAirport) April 3, 2018

«Θα εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο εντός των επόμενων ωρών» πρόσθεσε στο Twitter.

System failure @Eurocontrol: flights to/from #brusselsairport might be delayed this evening. Check your flight information on https://t.co/fiquDbMvUF or the Brussels Airport app and contact your airline should there be a problem. https://t.co/ySLTGzofDD — Brussels Airport (@BrusselsAirport) April 3, 2018

Τα αεροδρόμια του Δουβλίνου, της Πράγας και της Κοπεγχάγης, προειδοποίησαν επίσης για πιθανές καθυστερήσεις.