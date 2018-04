Ο εισαγγελέας της περιφερειακής κυβέρνησης της Ναβάρα, στην Ισπανία, δήλωσε σήμερα ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφαση που αθώωσε πέντε άνδρες για τον ομαδικό βιασμό μίας έφηβης κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ ταυροδρομιών του Σαν Φερμίν το 2016 στην Παμπλόνα.

Ο εισαγγελέας είπε ότι θα εφεσιβάλει την απόφαση τις ερχόμενες ημέρες με το αιτιολογικό της παραβίασης του νόμου, λέγοντας πως η επίθεση των πέντε ανδρών σε βάρος της γυναίκας, ηλικίας τότε κάτω των 18 ετών, στην είσοδο ενός κτιρίου κατοικιών ήταν βιασμός, όχι σεξουαλική προσβολή.

Η δικαστική απόφαση, που επιδίκασε ποινές για τη μικρότερη κατηγορία της σεξουαλικής προσβολής, ώθησε χιλιάδες ανθρώπους, στην πλειονότητά τους γυναίκες αλλά και άνδρες, να κατέβουν σε αυθόρμητες διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας χθες βράδυ, περιλαμβανομένης της Μαδρίτης, όπου οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και σήμερα έξω από το δικαστήριο στην Παμπλόνα όπου διεξήχθη η δίκη. Εκατοντάδες άνθρωποι φώναξαν «Θέλουμε δικαιοσύνη» κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Όχι σημαίνει Όχι» και «Δικαιοσύνη!»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ραφαέλ Κατάλα δήλωσε μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας πως η Ισπανία θα πρέπει να επανεξετάσει τον ποινικό της κώδικα αν είναι απαραίτητο.

Το δικαστήριο στη Ναβάρα, στη βόρεια Ισπανία, καταδίκασε τους άνδρες, οι οποίοι είχαν βιντεοσκοπήσει με τα κινητά τους τηλέφωνα την επίθεση και γελούσαν με το περιστατικό κατόπιν σε μια ομάδα στο Whatsapp, για το έγκλημα της σεξουαλικής επίθεσης, που επισύρει μικρότερες ποινές.

Η απόφαση αμέσως προκάλεσε θύελλα επικρίσεων και οργή. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πόλεις σε ολόκληρη την Ισπανία, από τη Σεβίλη έως τη Βαρκελώνη αλλά και έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης στη Μαδρίτη κρατώντας πλακάτ όπου αναγραφόταν το σύνθημα «σε πιστεύω, αδελφή» και φωνάζοντας «δεν είναι επίθεση, είναι βιασμός».

Στη Μαδρίτη, άνδρες και γυναίκες κατέκλυσαν τους δρόμους φωνάζοντας «Ντροπή! Ντροπή!» και «Όχι σημαίνει Όχι!». Στη Βαρκελώνη χιλιάδες πολίτες πλημμύρισαν την κεντρική πλατεία της πόλης, χτυπώντας τηγάνια και κατσαρόλες και κραδαίνοντας τα κλειδιά τους στον αέρα.

Massive protests in Barcelona following #LaManada case verdict. Spanish court clears five men accused of gang raping an 18-year-old in Pamplona, and convicts them for sexual abuse ➡️ https://t.co/Dd5IvOKyKp. pic.twitter.com/ZjybBJ5IiS

— Catalan News (@catalannews) April 27, 2018