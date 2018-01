Η καταιγίδα Ελεανόρ, η τέταρτη που πλήττει φέτος τον χειμώνα τη δυτική Ευρώπη, με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 160 χιλιομέτρα την ώρα, είχε ως αποτέλεσμα να βρει τον θάνατο ένας νεαρός σκιέρ στη Γαλλία, ένα ζευγάρι Ισπανών στη Χώρα των Βάσκων και να προκληθούν πολλά ατυχήματα και πολλά προβλήματα στις αεροπορικές και σιδηροδρομικές συγκοινωνίες.

Ριπές ανέμων και σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Ελβετία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τα παράλια της Ισπανίας και τη Γαλλία.

Στην τελευταία, ένας νεαρός 21 ετών που έκανε σκι στο χιονοδρομικό κέντρο του Μοριγιόν, στις Άλπεις, καταπλακώθηκε από δέντρο και σκοτώθηκε.

Άλλοι 15 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Γαλλία, κυρίως από πτώσεις δέντρων και άλλων αντικειμένων. Οι τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Στη Βρετανία, ιδίως στις νότιες περιοχές, σημειώθηκαν χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Στο Έιλσμπερι, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου, ο άνεμος σήκωσε δύο τραμπολίνα που κατέληξαν πάνω σε μια σιδηροδρομική γραμμή.

«Είναι πραγματικά απίστευτο να πετάξει κυριολεκτικά στον αέρα ένα τραμπολίνο και να βρεθεί πάνω στις γραμμές. Φανταστείτε λοιπόν δύο», σχολίασε ο Μαρκ Κίλικ, ένας εργαζόμενος στους σιδηροδρόμους.

Αυτοκινητόδρομοι έχουν κλείσει, δέντρα ξεριζώθηκαν και αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους ανέμους και τα νερά, που πλημμύρισαν τους δρόμους.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, που έφτασαν τα 163 χιλιόμετρα την ώρα στην Ελβετία και τα 147 χιλιόμετρα στη βόρεια Γαλλία, σε πολλές χώρες σημειώθηκαν προβλήματα στις αεροπορικές συγκοινωνίες.

Στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού το πρωί παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην αναχώρηση του 60% των πτήσεων.

«Στην περιοχή του Παρισιού και του Ρουασί τόσο ισχυροί άνεμοι είχαν να σημειωθούν από το 2010», ανέφερε ο μετεωρολόγος Φρεντερίκ Νατάν.

Στο Παρίσι, ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε για λόγους ασφαλείας, ώστε να μην κινδυνεύσουν οι επισκέπτες από τις ισχυρές ριπές του ανέμου.

Τουλάχιστον 252 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Σχίπολ του Άμστερνταμ. Ένας πεζός τραυματίστηκε στην κεντρική Ολλανδία από πτώση δέντρου.

Πολύωρες καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων σημειώθηκαν επίσης στο αεροδρόμιο του Στρασβούρου και περίπου 20 πτήσεις ακυρώθηκαν στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Προβλήματα αναφέρθηκαν και στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Στη Γαλλία, η κυκλοφορία στους εθνικούς και περιφερειακούς οδικούς άξονες, καθώς και στο σιδηροδρομικό δίκτυο γινόταν με δυσκολία σε πολλές περιοχές, επειδή οι άνεμοι ξερρίζωσαν δέντρα, έκοψαν ηλεκτρικά καλώδια και έριξαν στο οδόστρωμα διάφορα αντικείμενα.

Στην Ελβετία, όπου η μετεωρολογική υπηρεσία έχει εκδώσει προειδοποίηση για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, έχουν κλείσει για προληπτικούς λόγους πολλοί δρόμοι, καθώς εκφράζονται φόβοι για πλημμύρες. Διακόπηκε επίσης εν μέρει η κυκλοφορία των τρένων στο κανόντι Άπεντσελ, στα βορειοανατολικά. Οι ριπές του ανέμου στην κορυφή Πιλάτους, κοντά στη Λουκέρνη, έφταναν τα 195 χιλιόμετρα την ώρα, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ αφότου ξεκίνησε η καταγραφή της ταχύτητας του ανέμου, το 1981.

Οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν ένα τρένο, εκτροχιάζοντάς το, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι. Ο άνεμος ανέτρεψε το πρώτο βαγόνι του περιφερειακού τρένου Μοντρέ-Μπερνέζ Όμπερλαντ (MOB) κοντά στο Λενκ, την κεντρική Ελβετία.

Σε ενημερωτικούς ιστοτόπους αναρτήθηκαν φωτογραφίες και βίντεο του χάους: ένα ελαφρύ, μικρό αεροσκάφος αναποδογύρισε στο Στανς, η σκαλωσιά σε ένα εργοτάξιο κοντά στη Λουκέρνη γκρεμίστηκε και νταλίκες ανατράπηκαν σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους.

Πολλοί άνθρωποι αποκλείστηκαν πάνω σε ένα χιονοδρομικό αναβατόριο στο Ζανκτ Γκάλεν, όταν δέντρα ξεριζώθηκαν και έπεσαν στις γραμμές μεταφοράς.

Στη Βέρνη, το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχε στηθεί στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό έσπασε το μεσημέρι, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς από τον κορμό, ύψους 13 μέτρων και βάρους 2,4 τόνων, που έπεσε στο οδόστρωμα, όπως μετέδωσε το ελβετικό τηλεοπτικό κανάλι RTS.

Στην Ισπανία, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για επικίνδυνα φαινόμενα στα βόρεια παράλια της χώρας, όπου τα κύματα της θάλασσας μπορεί να φτάσουν σε ύψος ακόμη και τα επτά μέτρα.

Πολλές χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, κυρίως στη Γαλλία (225.000).

Στην Ιρλανδία αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε 123.000 νοικοκυριά, όμως άλλες 27.000 παραμένουν ακόμη χωρίς ηλεκτρικό. Η καταιγίδα κατευθύνεται πλέον προς τα νοτιοανατολικά και το βράδυ αναμένεται να πλήξει την Κορσική, με ανέμους που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

