Ο δράστης της ομηρίας σε σουπερμάρκετ της πόλης Τρεμπ, στη νότια Γαλλία, έπεσε νεκρός, μετά από επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων της γαλλικής αστυνομίας, σύμφωνα με πηγές των γαλλικών αρχών.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ένας αστυνομικός και άλλοι όμηροι οι οποίοι κρατούνταν από τον δράστη εντός του σουπερμάρκετ απελευθερώθηκαν.

Ο δράστης σκότωσε τρεις ανθρώπους, ενώ από τους τρεις τραυματίες ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο δράστης ήταν Μαροκινός άνδρας, ηλικίας περίπου 30 χρονών, που παρακολουθείτο από τις αρχές για τη μεταστροφή του στον ριζοσπαστικό ισλαμισμό.

Ο άνδρας που συνέλαβε ομήρους στο σουπερμάρκετ στην Τρεμπ φέρεται επίσης να τραυμάτισε στον ώμο έναν αστυνομικό των CRS στην κοντινή πόλη Καρκασόν λίγο νωρίτερα.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο εισαγγελέας του Παρισιού Φρανσουά Μολέν μεταβαίνει στην Τρεμπ.

— FRANCE 24 (@FRANCE24) 23 Μαρτίου 2018